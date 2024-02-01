26 многоквартирных домов построили в Псковской области за прошлый год

11:13, 01 февраля 2024, ПАИ

26 многоквартирных домов построили в Псковской области в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Кроме того, в регионе построили 4 567 новых квартир. А жители Псковской области возвели 1 908 домов.

Общая площадь жилых помещений в построенных жилых домах составила 379 тысяч квадратных метров. На долю индивидуальных застройщиков приходится 63,6 % построенного жилья.

Ранее Псковстат сообщал, что поездки в Крым и Турцию стали доступнее для псковичей, а также об изменении цен на потребительском рынке в Псковской области.

Напомним, что почти 343 тысячи квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Псковской области за 2023 год. В 2024 году планируется построить не меньше, чем в предыдущем, отметил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.