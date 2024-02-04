Псковская кавер-группа MALINA снялась в программе Андрея Малахова

16:14, 04 февраля 2024, ПАИ

Псковская кавер-группа MALINA приняла участие в телешоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Об этом рассказал руководитель группы Евграф Николаев в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В ноябре, когда редакторы передачи впервые пригласили нас на съёмки, мы были вынуждены отказаться в связи с отсутствием свободного времени из-за работы, а также у нас были сомнения в реальности данного предложения. Представители передачи проявили настойчивость и в январе вновь позвонили нам. На этот раз, коллективно обсудив данное приглашение, мы приняли решение не отворачиваться от судьбы и поехать в Москву знакомиться с Андреем Малаховым. Нам, конечно, очень хотелось отправиться полным составом трио MALINA, вот только одна из солисток группы Ксения Васильева не так давно стала мамочкой, её дочке всего полгода, и, к сожалению, она не смогла приехать на передачу, но очень активно переживала за нас в Пскове», – рассказал Евграф Николаев.

Съёмка программы длилась три часа, и участницы группы Алёна Яковлева и Мария Микелис находились за столом на протяжение всего этого времени. «В кадре девушек будут показывать достаточно много», – отметил Евграф Николаев.

Алёна Яковлева в беседе с корреспондентом ПАИ подчеркнула, что коллективу были созданы все условия – трансфер, проживание, питание, работа в студии.

«Отношение было хорошее у редакторов и у всех, кто там был, без какого-либо высокомерия, все очень хорошо и по-доброму к нам отнеслись. Было страшно, конечно, так как обстановка непривычная. Мы были вторыми и не успели ещё с Машей успокоиться – и уже вот мы. Те, кто сидел долго, уже успели, конечно, к обстановке привыкнуть», – сказала Алёна Яковлева и добавила, что впечатления остались очень хорошие.

Помимо этого, участники группы успели погулять по Москве. Они съездили на Красную площадь, а также посетили выставку «Россия» на ВДНХ.

«Очень всё масштабно, грандиозно и интересно. Маша вместе с дочкой Сашей впервые летали на самолёте. Саша впервые была в Москве. Очень всё всем понравилось, было море эмоций», – заключил руководитель кавер-группы.

На данный момент дата выхода передачи с участием псковичей неизвестна.

В гостях у Андрея Малахова в этой передаче собираются талантливые россияне, которым есть чем гордиться и поразить страну. «В тёплой дружеской обстановке они расскажут о своих мечтах, семьях, детях, бабушках и дедушках. А в перерывах между душевными разговорами герои исполнят любимые народные песни и известные хиты», — говорится в описании шоу.