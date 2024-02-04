До -6 градусов ожидается в Псковской области 5 февраля

18:10, 04 февраля 2024, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 5 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Местами ночью ожидается снег, днём – мокрый снег. На дорогах прогнозируют образование гололедицы.

Будет дуть ветер западных и северо-западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -1 до -6 градусов, днём – от -3 до +2.

Атмосферное давление будет ниже нормы.