До -6 градусов ожидается в Псковской области 5 февраля
Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 5 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Местами ночью ожидается снег, днём – мокрый снег. На дорогах прогнозируют образование гололедицы.
Будет дуть ветер западных и северо-западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -1 до -6 градусов, днём – от -3 до +2.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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