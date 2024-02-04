Сотрудники МЧС сопроводили белгородских детей из Пскова в Печоры

18:34, 04 февраля 2024, ПАИ

Сотрудники МЧС России по Псковской области встретили прибывших из Белгородской области детей, а затем сопроводили их из Пскова в Печоры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня в Псков по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова железнодорожным транспортом прибыла группа граждан из приграничных районов Белгородской области – 234 человека, из которых 208 – дети. Поездка была организована после встречи глав Псковской и Белгородской областей», – отметили в МЧС.

Для юных гостей в программу посещения включены экскурсии, знакомство с основными достопримечательностями региона, образовательные модули и ряд других активностей.

Напомним, что дети из Белгородской области приехали в регион по приглашению губернатора Михаила Ведерникова. Сегодня они прибыли в Псков.