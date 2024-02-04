Центр семьи приглашает псковичей на День открытых дверей
Псковский областной центр семьи в преддверии 31-летия со дня образования приглашает жителей на День открытых дверей. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.
«Не упустите свой шанс посетить разнообразные мастер-классы и консультации, познакомиться с деятельностью учреждения, а также задать интересующие вопросы специалистам совершенно бесплатно», – рассказали в центре.
Весь февраль можно попасть на следующие занятия по предварительной записи по номеру телефона:
– консультации логопеда и дефектолога (72-08-37);
– консультации врача ЛФК (72-08-37);
– консультации психолога (75-47-15);
– консультации юриста (75-46-12).
Мастер-классы:
– по фотопозированию (14 февраля);
– настольные игры (14 февраля);
– по изготовлению ангелочков (17 февраля);
– игры в лего (в течение месяца);
– настольный теннис (в течение месяца);
– «В чём моя уникальность?» (18 февраля);
– «Красками по стеклу» (18 февраля).
На все мероприятия необходимо записаться по номерам: 75-46-12 или 72-42-32. Центр находится по адресу: площадь Ленина, 1; улица Набат, д. 6А.
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