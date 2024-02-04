Центр семьи приглашает псковичей на День открытых дверей

20:18, 04 февраля 2024, ПАИ

Псковский областной центр семьи в преддверии 31-летия со дня образования приглашает жителей на День открытых дверей. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

«Не упустите свой шанс посетить разнообразные мастер-классы и консультации, познакомиться с деятельностью учреждения, а также задать интересующие вопросы специалистам совершенно бесплатно», – рассказали в центре.

Весь февраль можно попасть на следующие занятия по предварительной записи по номеру телефона:

– консультации логопеда и дефектолога (72-08-37);

– консультации врача ЛФК (72-08-37);

– консультации психолога (75-47-15);

– консультации юриста (75-46-12).

Мастер-классы:

– по фотопозированию (14 февраля);

– настольные игры (14 февраля);

– по изготовлению ангелочков (17 февраля);

– игры в лего (в течение месяца);

– настольный теннис (в течение месяца);

– «В чём моя уникальность?» (18 февраля);

– «Красками по стеклу» (18 февраля).

На все мероприятия необходимо записаться по номерам: 75-46-12 или 72-42-32. Центр находится по адресу: площадь Ленина, 1; улица Набат, д. 6А.