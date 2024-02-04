Два человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Куньинском районе

19:56, 04 февраля 2024, ПАИ

Столкновение двух автомобилей – BMW и Lada Granta произошло у деревни Плотнично на федеральной трассе М9 «Балтия» в Куньинском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате происшествия погибли два человека из автомобиля Lada. Медики оказывают помощь ещё одной пострадавшей. Сейчас решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригады скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.