Похолодание прогнозируют на Северо-Западе России

20:37, 04 февраля 2024, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на следующей неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».

В первые дни недели будет сыпать снег, а температурный режим ожидается умеренно холодным. Затем фон атмосферного давления повысится, снеговые тучи рассеются, а дневная температура понизится до –8…–13 градусов, на севере и востоке до –11…–16 градусов.

В Санкт-Петербурге вплоть до вторника будет сыпать небольшой снег, днём в понедельник ожидается температура до –1…–4 градусов, во вторник – на 3–4 градуса прохладнее. Затем осадки прекратятся и похолодание усилится – днём до –9…–12 градусов.