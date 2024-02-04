О ещё одном герое СВО рассказал псковский губернатор

21:44, 04 февраля 2024, ПАИ

О ещё одном герое СВО – гвардии сержанте Ярославе Алексееве – рассказал в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам главы региона, за время службы Ярослав Алексеев получил ряд высоких наград – медали «За отвагу» и «За боевые отличия», Георгиевский крест IV степени.

«Родные и близкие очень гордятся. Они рады, что я нашёл свой путь. Я сам пошёл, никто меня не отговаривал. Сам решил – сам сделал», – поделился военнослужащий.

«Сегодня военнослужащие нашей доблестной 76-й дивизии мужественно дают отпор нацизму, несут службу, чтобы обеспечить мирное, уверенное и безопасное будущее для жителей нашей страны. Желаю Ярославу скорейшего выздоровления и новых побед!» – написал Михаил Ведерников.