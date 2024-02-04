Митрополит Арсений возглавил богослужение в день празднования Собора новомучеников в Пскове

22:04, 04 февраля 2024, ПАИ

Божественную литургию совершил митрополит Псковский и Порховский Арсений в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова сегодня, в неделю 35-ю по Пятидесятнице, Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



















Его Высокопреосвященству сослужили: настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора иеромонах Алексий (Годлевский), заведующий канцелярией Псковского епархиального управления иерей Александр Короплясов и духовенство кафедрального собора.

Праздничные песнопения исполнил Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой. За богослужением молились многочисленные прихожане кафедрального собора, паломники и православные псковичи.

По отпусте литургии владыка Арсений возглавил заупокойную литию по всем усопшим, пострадавшим в годину гонений за веру Христову. Затем было совершено славление новомученикам и исповедникам Русской Церкви.

По окончании богослужения митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.