Митрополит Арсений возглавил богослужение в день празднования Собора новомучеников в Пскове
Божественную литургию совершил митрополит Псковский и Порховский Арсений в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова сегодня, в неделю 35-ю по Пятидесятнице, Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
Его Высокопреосвященству сослужили: настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора иеромонах Алексий (Годлевский), заведующий канцелярией Псковского епархиального управления иерей Александр Короплясов и духовенство кафедрального собора.
Праздничные песнопения исполнил Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой. За богослужением молились многочисленные прихожане кафедрального собора, паломники и православные псковичи.
По отпусте литургии владыка Арсений возглавил заупокойную литию по всем усопшим, пострадавшим в годину гонений за веру Христову. Затем было совершено славление новомученикам и исповедникам Русской Церкви.
По окончании богослужения митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.
Митрополит Арсений возглавил богослужение в день празднования Собора новомучеников в Пскове
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