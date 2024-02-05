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Культура

100 лет со дня рождения Александра Матросова отмечают в России

Героя Советского Союза Александра Матросова, закрывшего своим телом вражеский пулемёт, вспоминают в России 5 февраля. Сегодня герою могло бы исполниться 100 лет.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Александр Матросов – стрелок-автоматчик второго отдельного батальона 91-й отдельной добровольческой бригады имени И. В. Сталина, героически погибший в феврале 1943 года в бою в районе деревни Чернушки Локнянского района, ныне не существующей.

19-летний советский солдат закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам совершить атаку опорного пункта. Похоронили Александра Матросова там же, в деревне Чернушки. В 1948 году его прах был перезахоронен в городе Великие Луки.

19 июня 1943 года Александру Матвеевичу посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Отметим, в Псковской области в день памяти героя планируют порядка 150 тематических программ и проектов. В течение всего года в Псковской области будут идти тематические Вахты Памяти, уроки мужества, литературные чтения, слет участников движения «Юнармия» в Великих Луках, спортивные турниры по борьбе, спортивному ориентированию, боксу. Также планируется реконструкция боя, посвященная подвигу Матросова.

К юбилею в Псковской области разработали патриотический маршрут, посвящённый Герою Советского Союза.

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