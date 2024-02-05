«Поезд Победы» прибывает в Псковскую область

10:05, 05 февраля 2024, ПАИ

«Поезд Победы» прибудет в Псковскую область сегодня, 5 февраля. Первой остановкой в Псковской области станет Порхов. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В Порхове передвижной музей можно будет посетить 5 февраля с 13:00 до 19:00 и 6 февраля с 10:00 до 18:00. Затем обновлённый состав отправится в Дно, 9 и 10 февраля его можно будет посмотреть с 10:00 до 18:00. В Пскове увидеть уникальную экспозицию можно 11-13 февраля с 10:00 до 19:00.

Выставка воссоздает историческую реальность с помощью высоких технологий – дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения. Передвижной музей рассказывает о всех ключевых битвах Великой Отечественной войны – за Москву, о Сталинградской и Курской битвах, об освобождении Европы и Берлина.

Новые экспозиции-вагоны – это повествование о Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском трибуналах. Во всех выставках использованы прообразы реальных немецких и японских преступников. Скульптуры сделаны по фотографиям, поэтому эмоции и выражения лиц подсудимых впечатляют реальностью. В вагонах также воссоздана обстановка биолаборатории военной Японии, где проводились жестокие эксперименты над людьми.

Например, экспозиция воссоздает интерьер биолаборатории, где японскими врачами проводились нечеловеческие медицинские опыты. Многие опыты фиксировались на фотоаппарат или камеру, поэтому в экспозиции присутствуют фигуры японских фотографа и оператора.

Напротив лаборатории в экспозиции нового вагона расположена фигура девушки – китайской партизанки Чэн Бенхуа и фрагмент интерьера. В 1937 году Чэн Бенхуа вместе со своим мужем присоединились к антияпонским силам самообороны в округе Хэсянь. После гибели мужа она продолжала сражаться, пока не была схвачена японцами. Пытки не сломили Чэн, в 1938 году она была казнена. Но перед казнью были сделаны фотографии Чэн Бенхуа. Комментарии к фото гласили, что после первой фотографии Чэн попросила корреспондента сделать еще одно фото – она вытянула руки, провела пальцами по растрёпанным волосам и повернула лицо к Солнцу, скрестила руки на груди, презрительно улыбнулась и решительно посмотрела в лицо смерти. Несколькими минутами позже Чэн Бенхуа зарубили саблями и штыками.

Посетить уникальную экспозицию может бесплатно любой желающий старше 12 лет. Регистрация будет доступна на официальном сайте за сутки до начала работы поезда в каждом из населенных пунктов.

С 2020 года с экспозицией смогли ознакомиться более полутора миллионов человек в офлайн- и онлайн-форматах. В прошлом году «Поезд Победы» побывал в 110 городах России, преодолев более 50 тысяч километров.