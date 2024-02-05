11 наград выиграли себежские спортсмены на открытых первенствах Пскова по самбо

11:04, 05 февраля 2024, ПАИ

11 наград выиграли себежские спортсмены на открытых первенствах Пскова по самбо, которые прошли 4 февраля в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в районной газете «Призыв».

В рамках двух турниров между собой соревновались юноши и девушки 2008-2010, 2010-2012 и 2013-2014 годов рождения.

Награды соревнований между собой разыгрывали самбисты из Пскова, Великих Лук, Себежа, Пушкинских Гор, Опочки, Дно и Струг Красных.

Золотые награды состязаний взяли себежане Дмитрий Нынык, Никита Парфёнов, Надежда Подколоднева, Анастасия Константинова, Иван Журавлёв и Артём Горяченков. Серебра удостоилась Елизавета Артемьева. Третьи места соревнований заняли Максим Поплавский, Павел Сергеев и Саид Исаков.

Тренируются самбисты под руководством Багаудина Абдурахманова.

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