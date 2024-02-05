Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

11 наград выиграли себежские спортсмены на открытых первенствах Пскова по самбо

11 наград выиграли себежские спортсмены на открытых первенствах Пскова по самбо, которые прошли 4 февраля в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в районной газете «Призыв».

11 наград выиграли себежские спортсмены на открытых первенствах Пскова по самбо. Фото: «Ирбис»

В рамках двух турниров между собой соревновались юноши и девушки 2008-2010, 2010-2012 и 2013-2014 годов рождения.

Награды соревнований между собой разыгрывали самбисты из Пскова, Великих Лук, Себежа, Пушкинских Гор, Опочки, Дно и Струг Красных.

Золотые награды состязаний взяли себежане Дмитрий Нынык, Никита Парфёнов, Надежда Подколоднева, Анастасия Константинова, Иван Журавлёв и Артём Горяченков. Серебра удостоилась Елизавета Артемьева. Третьи места соревнований заняли Максим Поплавский, Павел Сергеев и Саид Исаков.

Тренируются самбисты под руководством Багаудина Абдурахманова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 февраля 2024

Четыре великолучанки взяли золото на московском турнире по кикбоксингу
05 февраля 2024

Спортсмены Псковской области стали призёрами окружных соревнований по киокусинкай
05 февраля 2024

11 наград выиграли себежские спортсмены на открытых первенствах Пскова по самбо
03 февраля 2024

Межрегиональный турнир по кудо состоялся в Пскове
03 февраля 2024

Футбольное дерби Псковской области завершилось вничью
03 февраля 2024

Псковичка победила на международных соревнованиях по лёгкой атлетике
03 февраля 2024

Межрегиональный турнир по кудо проходит в Пскове
03 февраля 2024

Чемпионат и первенство Псковской области по ММА проходят в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...