Профилактику онкозаболеваний обсуждают в медиацентре ПАИ

12:05, 05 февраля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая профилактике онкозаболеваний в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 5 февраля.

Какова статистика по онкозаболеваниям в 2023 году, чем регион выделяется на фоне общероссийской статистики, достаточно ли ресурсов для оказания помощи псковским пациентам, что планируется сделать в онкологической службе в этом году?

Об этом и многом другом рассказывают главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров и заместитель главного врача по медчасти, торакальный хирург-онколог Александр Луфт.