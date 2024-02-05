Профилактику онкозаболеваний обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая профилактике онкозаболеваний в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 5 февраля.
Какова статистика по онкозаболеваниям в 2023 году, чем регион выделяется на фоне общероссийской статистики, достаточно ли ресурсов для оказания помощи псковским пациентам, что планируется сделать в онкологической службе в этом году?
Об этом и многом другом рассказывают главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров и заместитель главного врача по медчасти, торакальный хирург-онколог Александр Луфт.
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