Студенты ПсковГУ стали призёрами соревнований по стрельбе из лука в Москве

11:54, 05 февраля 2024, ПАИ

Команда ПсковГУ заняла призовые места на студенческих соревнованиях по стрельбе из лука на базе Российского университета дружбы народов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В состязании «Бесприцельный лук» первое место заняла Елена Якубова. В номинации «Классический лук» среди юношей серебро забрал Денис Ходарев, выполнив в квалификации норматив одного взрослого разряда. Бронзу в этой же номинации среди девушек заслужила Дарья Боброва.

Тренирует спортсменов Таисия Кеньк.