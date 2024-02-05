Студенты ПсковГУ стали призёрами соревнований по стрельбе из лука в Москве
Команда ПсковГУ заняла призовые места на студенческих соревнованиях по стрельбе из лука на базе Российского университета дружбы народов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
В состязании «Бесприцельный лук» первое место заняла Елена Якубова. В номинации «Классический лук» среди юношей серебро забрал Денис Ходарев, выполнив в квалификации норматив одного взрослого разряда. Бронзу в этой же номинации среди девушек заслужила Дарья Боброва.
Тренирует спортсменов Таисия Кеньк.
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