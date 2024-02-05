До -6 градусов ожидается в Псковской области 6 февраля

11:47, 05 февраля 2024, ПАИ

Облачную погоду с прояснениями прогнозируют 6 февраля в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет идти небольшой снег. На дорогах прогнозируется образование гололедицы.

Будет дуть ветер трёх направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от -1 до -6 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.