До -6 градусов ожидается в Псковской области 6 февраля
Облачную погоду с прояснениями прогнозируют 6 февраля в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет идти небольшой снег. На дорогах прогнозируется образование гололедицы.
Будет дуть ветер трёх направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области в течение суток составит от -1 до -6 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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