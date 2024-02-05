Министр здравоохранения: Замещение зарубежных препаратов российскими дает большой выигрыш в цене
Замещение иностранных препаратов отечественными дает выигрыш в цене, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Это, во-первых, выигрыш по цене, по доступности. <...> В целом мы видим, что экономия сегодня по лечению онкологических заболеваний по результатам прошлого года больше десяти процентов точно будет, где-то еще подводят итоги», – сказал он.
По его словам, экономия позволяет высвобождать средства для внедрения новых технологий.
Мурашко уверен, что обязательно нужно замещать иностранные препараты отечественными в тех случаях, где это возможно.
При этом он отметил, что в стране появляются новые зарубежные препараты, которые российская фармацевтическая отрасль пока еще не может заместить.
Мурашко также указал, что необходимо задуматься о регуляторных механизмах, позволяющих, несмотря на «патентные вещи», самим производить лекарства иностранных компаний, которые не захотят работать на российском рынке.
Россия входит в число стран – лидеров по внедрению государственных электронных систем
Стела в честь псковской парашютистки Любови Екшикеевой появилась на выставке «Россия»