Министр здравоохранения: Замещение зарубежных препаратов российскими дает большой выигрыш в цене

11:55, 05 февраля 2024, ПАИ

Замещение иностранных препаратов отечественными дает выигрыш в цене, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Это, во-первых, выигрыш по цене, по доступности. <...> В целом мы видим, что экономия сегодня по лечению онкологических заболеваний по результатам прошлого года больше десяти процентов точно будет, где-то еще подводят итоги», – сказал он.

По его словам, экономия позволяет высвобождать средства для внедрения новых технологий.



Мурашко уверен, что обязательно нужно замещать иностранные препараты отечественными в тех случаях, где это возможно.

При этом он отметил, что в стране появляются новые зарубежные препараты, которые российская фармацевтическая отрасль пока еще не может заместить.

Мурашко также указал, что необходимо задуматься о регуляторных механизмах, позволяющих, несмотря на «патентные вещи», самим производить лекарства иностранных компаний, которые не захотят работать на российском рынке.