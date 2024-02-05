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Общество

Министр здравоохранения: Замещение зарубежных препаратов российскими дает большой выигрыш в цене

Замещение иностранных препаратов отечественными дает выигрыш в цене, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Это, во-первых, выигрыш по цене, по доступности. <...> В целом мы видим, что экономия сегодня по лечению онкологических заболеваний по результатам прошлого года больше десяти процентов точно будет, где-то еще подводят итоги», – сказал он.

По его словам, экономия позволяет высвобождать средства для внедрения новых технологий.

Мурашко уверен, что обязательно нужно замещать иностранные препараты отечественными в тех случаях, где это возможно.
При этом он отметил, что в стране появляются новые зарубежные препараты, которые российская фармацевтическая отрасль пока еще не может заместить.

Мурашко также указал, что необходимо задуматься о регуляторных механизмах, позволяющих, несмотря на «патентные вещи», самим производить лекарства иностранных компаний, которые не захотят работать на российском рынке.

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