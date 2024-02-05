Публикуем график отключений света в Великих Луках

12:00, 05 февраля 2024, ПАИ

Электроэнергию временно отключат в Великих Луках и Великолукском районе 7 и 9 февраля, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

7 февраля с 09:00 до 17:00 света не будет на улице Труда, 2-15 и в домах 104-116 на улице Полиграфистов. 9 февраля с 10:00 до 15:00 электроэнергию отключат на улице Колхозной, 15-42 и на улице 3-й Ударной Армии, 2, 4, 6, 8, 10 и 12.

Отключение связано с ремонтными работами. Телефон горячей линии: 8-800-220-02-20.