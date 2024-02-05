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Общество

Альфа-банк стал официальным партнёром акции «Губернаторский дневник»

Альфа-банк стал официальным партнёром акции «Губернаторский дневник – 2023/2024», сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

На фото: Ирина Баранова. Фото: ПАИ

Важной и яркой инициативой, которая помогает выявить и поддержать способных, целеустремленных школьников Псковской области, назвала акцию «Губернаторский дневник» региональный управляющий Альфа-банком по Псковской области Ирина Баранова.

Она отметила, что Альфа-банк уже много лет ведёт активную работу в поддержку образования в России.

«Мы создаём сообщество стипендиатов «Альфа-шанса», сотрудничаем с ПсковГУ, и мероприятие «Губернаторский дневник» – это возможность поддержать школьников, показав им важность образования и рассказав о работе в банке», – отметила она.

Добавим, что акция «Губернаторский дневник» проходит в Псковской области в 11-й раз. Главные её герои и участники – отличники и хорошисты школ Псковской области со 2-го по 11-й класс.

Главная задача для амбициозных и целеустремленных – выложиться по максимуму и заработать самое большое количество пятёрок за учебный год.

Финальным событием акции станет традиционная встреча победителей с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Бланк вместе со ссылкой на электронную форму заявки будет опубликован 7 февраля на сайте ПАИ и «Комсомольской правды в Пскове».

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