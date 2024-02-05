Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россия входит в число стран – лидеров по внедрению государственных электронных систем

Россия входит в число стран – лидеров по внедрению базовых государственных электронных систем, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Россия входит в число стран – лидеров по внедрению государственных электронных систем

Он отметил, что Правительство РФ ведёт системную работу в сфере цифровизации госуправления. В частности, развивается облачная государственная экосистема. Она, как и международные аналоги, предоставляет пользователям платформенные сервисы, необходимые для функционирования информационных систем.

При создании сервисов ведомств применяются типовые решения. Это позволяет собирать любые информационные системы по принципу конструктора. Происходит переход на крупные платформы на основе государственной автоматизированной системы управления и электронного бюджета. Расширяется функционал портала госуслуг. Сейчас его используют более 100 млн человек, за год оказывается около 300 млн услуг. Цифровизация госуправления позволяет повысить прозрачность администрирования и регулирования.

«Наличие всех этих решений позволяет России входить в число лидеров по уровню внедрения базовых государственных электронных систем – так называемого электронного правительства. Это подтверждено рейтингом Всемирного банка по цифровой трансформации органов власти в это непростое время. И мы будем совершенствовать все имеющиеся наработки», – заверил Михаил Мишустин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 февраля 2024

С 10 по 25 апреля изменится расписание поезда Псков - Москва
05 февраля 2024

Память Александра Матросова почтили в Великих Луках
05 февраля 2024

Псковичи стали лауреатами XV Международного конкурса имени Савшинского
05 февраля 2024

Более четырёх тысяч человек проголосовало за финалистов «Народного признания»
05 февраля 2024

Россия входит в число стран – лидеров по внедрению государственных электронных систем
05 февраля 2024

Стела в честь псковской парашютистки Любови Екшикеевой появилась на выставке «Россия»
05 февраля 2024

Профилактику онкозаболеваний обсуждают в медиацентре ПАИ
05 февраля 2024

«Поезд Победы» прибыл в Порхов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...