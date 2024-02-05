Россия входит в число стран – лидеров по внедрению государственных электронных систем

12:27, 05 февраля 2024, ПАИ

Россия входит в число стран – лидеров по внедрению базовых государственных электронных систем, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что Правительство РФ ведёт системную работу в сфере цифровизации госуправления. В частности, развивается облачная государственная экосистема. Она, как и международные аналоги, предоставляет пользователям платформенные сервисы, необходимые для функционирования информационных систем.

При создании сервисов ведомств применяются типовые решения. Это позволяет собирать любые информационные системы по принципу конструктора. Происходит переход на крупные платформы на основе государственной автоматизированной системы управления и электронного бюджета. Расширяется функционал портала госуслуг. Сейчас его используют более 100 млн человек, за год оказывается около 300 млн услуг. Цифровизация госуправления позволяет повысить прозрачность администрирования и регулирования.

«Наличие всех этих решений позволяет России входить в число лидеров по уровню внедрения базовых государственных электронных систем – так называемого электронного правительства. Это подтверждено рейтингом Всемирного банка по цифровой трансформации органов власти в это непростое время. И мы будем совершенствовать все имеющиеся наработки», – заверил Михаил Мишустин.