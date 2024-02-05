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Псковичи стали лауреатами XV Международного конкурса имени Савшинского

Лауреатами XV Международного конкурса имени Самария Савшинского стали студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Псковичи стали лауреатами XV Международного конкурса имени Савшинского. Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Конкурс проходил с 30 января по 4 февраля на базе РГПУ имени Герцена.

Конкурсные выступления сольных исполнителей проходили в два тура. Выступления участников конкурса оценивало профессиональное жюри.

В номинации «Фортепиано соло» звание лауреата III степени завоевала студентка первого курса Анна Сергеева, дипломантом конкурса стала первокурсница Софья Новоселова. В номинации «Общий курс фортепиано» студент первого курса специальности «теория музыки» Дмитрий Гусаков стал лауреатом второй премии.

Фортепианный дуэт Анны Сергеевой и Софьи Новоселовой стал лауреатом третьей премии.

Добавим, что Международный конкурс музыкантов-исполнителей имени пианиста и педагога Самария Савшинского проводится в Санкт-Петербурге ежегодно с 2009 года. За прошедшие годы в конкурсе приняли участие несколько тысяч юных музыкантов более чем из 40 стран. В 2021-2023 годах он проходил только в онлайн-формате, а в 2024-м проводится как в очном, так и в дистанционном вариантах.

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