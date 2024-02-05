С 10 по 25 апреля изменится расписание поезда Псков – Москва

13:16, 05 февраля 2024, ПАИ

В связи с предстоящим ремонтом железнодорожных путей с 10 по 25 апреля изменится расписание движения поезда 10/9 Псков – Москва отправлением из Пскова, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Поезд №10/9 Псков – Москва будет отправляться из Пскова в 18:25 и прибывать в Москву в 6:44.

Информация о расписании поезда также размещена на официальном сайте ОАО «РЖД».