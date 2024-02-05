Проведение Дня зимних видов спорта обсуждают в медиацентре ПАИ
Брифинг, посвящённый Дню зимних видов спорта – 2024, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 5 февраля.
Как день пройдёт в регионе, кто сможет принять в нём участие, где записаться на праздник спорта?
Об этом и не только расскажут врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова, президент Олимпийского совета Псковской области Светлана Семёнова и директор спортшколы олимпийского резерва «Надежда» Сергей Кравченко.
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