Проведение Дня зимних видов спорта обсуждают в медиацентре ПАИ

14:34, 05 февраля 2024, ПАИ

Брифинг, посвящённый Дню зимних видов спорта – 2024, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 5 февраля.

Как день пройдёт в регионе, кто сможет принять в нём участие, где записаться на праздник спорта?

Об этом и не только расскажут врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова, президент Олимпийского совета Псковской области Светлана Семёнова и директор спортшколы олимпийского резерва «Надежда» Сергей Кравченко.