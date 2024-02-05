8-9 февраля в Псковскую область прибудут врачи для помощи пациентам с редкими заболеваниями

14:21, 05 февраля 2024, ПАИ

8-9 февраля в Псковскую область прибудет «Десант добра» для помощи пациентам с редкими заболеваниями, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В составе десанта — эксперты по редким болезням из федеральных центров Москвы и Санкт-Петербурга, узкопрофильные специалисты лечебно-профилактических учреждений региона.

8 февраля в Детской областной клинической больнице пройдет акция «Вместе ради детей». Маленькие пациенты с орфанными заболеваниями смогут пройти диспансерное и диагностическое обследование, получить консультацию профильных специалистов, а их родители — ответы на вопросы социально-правового характера. Детей будет ждать развлекательная программа, мастер-классы и игры с волонтерами.

9 февраля на площадке Детской областной клинической больницы пройдет круглый стол «Редкий пациент в фокусе» и дискуссии федеральных и региональных экспертов по редким заболеваниям. Речь пойдет о потребностях «редких» пациентов и возможностях развития системы медико-социальной помощи больным с орфанными заболеваниями.

Организатор проекта — АНО «Центр помощи пациентам «Геном». Проект реализуется при поддержке 11 профильных пациентских организаций, которые оказывают поддержку пациентам с редкими заболеваниями.