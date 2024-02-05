Больше 40 тысяч долларов попытался провезти через границу Псковской области житель Молдовы

14:27, 05 февраля 2024, ПАИ

Больше 40 тысяч долларов попытался провезти через границу Псковской области и Латвии в Бурачках житель Молдовы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

Таможенникам мужчина сообщил, что перевозит только 7 400 долларов США. При досмотре инспекторы обнаружили у него 413 купюр номиналом по 100 долларов США, тогда правонарушитель признал, что валюта его и он вёз её, чтобы расплатиться по долгам.

За вычетом суммы, разрешенной законом к перемещению без декларирования, сумма незаконно перемещаемых наличных денежных средств составила 31 300 долларов США. Количество превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенной к перемещению без письменного декларирования, и является крупным размером.

Деньги изъяты. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенная в крупном размере). Санкции статьи предусматривают наказание штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.