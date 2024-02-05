Больше 40 тысяч долларов попытался провезти через границу Псковской области житель Молдовы
Больше 40 тысяч долларов попытался провезти через границу Псковской области и Латвии в Бурачках житель Молдовы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.
Таможенникам мужчина сообщил, что перевозит только 7 400 долларов США. При досмотре инспекторы обнаружили у него 413 купюр номиналом по 100 долларов США, тогда правонарушитель признал, что валюта его и он вёз её, чтобы расплатиться по долгам.
За вычетом суммы, разрешенной законом к перемещению без декларирования, сумма незаконно перемещаемых наличных денежных средств составила 31 300 долларов США. Количество превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенной к перемещению без письменного декларирования, и является крупным размером.
Деньги изъяты. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенная в крупном размере). Санкции статьи предусматривают наказание штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.
Больше 40 тысяч долларов попытался провезти через границу Псковской области житель Молдовы