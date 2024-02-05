В Псковском районе пройдут дни финграмотности

14:29, 05 февраля 2024, ПАИ

7-9 февраля в Псковском районе пройдут дни финансовой грамотности, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Запланированы образовательные мероприятия под руководством специалистов исполнительных органов региона, банков, Псковского государственного университета.

7 февраля в Писковской школе ребят с 9-го по 11-й класс познакомят с главными финансовыми правилами для молодежи, основными правилами поведения в интернете, в том числе по противодействию мошенникам. В Москвинской школе и школе поселка Соловьи состоятся лекции для 5–6-х классов.

В этот же день в Писковичах на площадке местного Дома культуры пройдёт лекция по основам финансовой грамотности при взаимодействии с банками. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.

8 февраля пройдут лекции в Тямшанской гимназии, Моглинской и Родинской школах. Школьникам с 7-го по 11-й классы расскажут о признаках подлинности и платежеспособности банкнот Банка России и финансовой безопасности.

В Домах культуры в Тямше и Неёлово состоятся мероприятия, где специалисты поведают о кибермошенничестве и грамотном взаимодействии с банками. Вход на мероприятие для всех желающих свободный.

9 февраля в администрации Псковского района состоится программа-лекция для соцработников.

Мероприятия организованы в рамках региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Псковской области».