Псковичи стали призёрами студенческих соревнований по стрельбе из лука

15:13, 05 февраля 2024, ПАИ

Студенты ПсковГУ стали победителями и призёрами студенческих соревнований по стрельбе из лука, которые прошли на базе Российского университета дружбы народов в Москве 3 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер секции по стрельбе из лука при ПсковГУ Таисия Кеньк.

Елена Якубова стала победителем в соревнованиях по бесприцельному луку. Среди классических лучников Денис Ходарев взял серебро и выполнил норматив первого взрослого разряда. Дарья Боброва в состязаниях по классическому луку выиграла бронзовую награду.

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