Псковичи стали призёрами студенческих соревнований по стрельбе из лука
Студенты ПсковГУ стали победителями и призёрами студенческих соревнований по стрельбе из лука, которые прошли на базе Российского университета дружбы народов в Москве 3 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер секции по стрельбе из лука при ПсковГУ Таисия Кеньк.
Елена Якубова стала победителем в соревнованиях по бесприцельному луку. Среди классических лучников Денис Ходарев взял серебро и выполнил норматив первого взрослого разряда. Дарья Боброва в состязаниях по классическому луку выиграла бронзовую награду.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Комментарии: 0 Обсудить >>>