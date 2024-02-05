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Общество

Клуб для дизайнеров интерьера создали в Пскове

Клуб для дизайнеров интерьера создали в Пскове, рассказал архитектор-девелопер, основатель архитектурного бюро Stankevich.Design Сергей Станкевич в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Клуб для дизайнеров интерьера создали в Пскове. Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«В прошлом году сделали внутренний проект. Мы создали пока неформальный – это не НКО и не союз – это клуб псковских дизайнеров. Мы позвали туда всех ребят, кто у нас учился и не только – около 30 человек в общей сложности, что, кстати, очень мало для Пскова. Причём из них не все интерьерщики в чистом виде – кто-то занимается ландшафтом, кто-то очень маленькими проектами», – поделился Сергей Станкевич.

По его словам, архитекторов и дизайнеров интерьера в коллективе около 15-20 человек. «Это очень мало для нашего города, учитывая, сколько мы строимся. Должно быть хотя бы раза в три больше. Мы всех участников объединили. В этом году первое наше собрание было неделю назад и снова будет в эту пятницу. Мы решили, что нам нужно всем общаться, узнавать друг друга, делиться опытом. Мы всегда это готовы делать», – заключил он.

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