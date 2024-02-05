Присоединиться к патриотической акции «Профсоюзы России - Zа СВОих!» призывают псковские профсоюзы

15:07, 05 февраля 2024, ПАИ

Профсоюзы региона приглашают всех членов профсоюзов и работающих жителей Псковской области присоединиться к патриотической акции «Профсоюзы России - Zа СВОих!» и перечислить свой однодневный заработок в фонд акции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Собранные средства потратят на покупку средств защиты от террористических атак, уточнили в облсовпрофе.

«От нас в том числе зависит защита наших коллег, наших сограждан, проживающих в районах, постоянно подвергающихся террористическим атакам. Давайте поможем сберечь им жизнь и здоровье! Победа будет за нами! Быть добру!» - призвал жителей региона председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Образец заявления можно взять в отраслевом профсоюзе, на вахте Псковского профсоюзного объединения в Пскове на улице Советской, 15 или скачать с сайта облсовпрофа, заполнить его и передать в бухгалтерию своей организации.