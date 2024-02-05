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Сборная Псковской области по регби стала призёром Спартакиады союза городов

Сборная Псковской области по регби стала бронзовым призёром зимней Спартакиады союза городов Центра и Северо-Запада России, которая прошла в Петрозаводске с 1 по 5 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации регби Псковской области.

Сборная Псковской области по регби стала призёром спартакиады союза городов. Фото: Федерация регби Псковской области

В соревнованиях приняли участие восемь сборных команд. «Все игры проходили наравне, но мы добились своего. Несмотря на жёлтые карточки, которые были почти в каждом тайме, мы показали свою силу, выносливость и то, к чему мы готовились», – сообщили в федерации.

Индивидуальной награды также удостоился капитан сборной Псковской области Денис Назаров. Его признали лучшим игроком турнира.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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