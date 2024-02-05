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Завершились съёмки сказочного сериала «Последний богатырь. Наследие» с псковичкой Юлией Пересильд

Завершились съёмки восьмисерийного сказочного сериала «Последний богатырь. Наследие» с псковичкой Юлией Пересильд в роли молодой Бабы-яги. Как сообщает онлайн-кинотеатр Start, картину-спин-офф «Последнего богатыря» можно будет увидеть на платформе уже в этом году.

Фото: "Кинопоиск"

Съёмки сериала начались в июне 2023 года и проходили в Приэльбрусье и Сочи. Среди локаций - Баксанское и Терскольское ущелья, водопад Девичьи Косы и перевал Актопрак, гора Чегет и Комсомольское озеро.

«Это была уникальная по своей сложности экспедиция, при этом в невероятной красоте Приэльбрусья и Эльбруса. Мы там пережили и дождь, и ветер, и солнце, и холод, но мы это все пережили. И это точно те съемки, которые мы все еще долго будем вспоминать. Отдельное спасибо нашим друзьям из Кабардино-Балкарии, они пришли с такой любовью, так волновались за нас, я такого подключения к процессу еще не встречала никогда», - цитирует Юлию Пересильд «Российская газета».

Режиссёр сериала Антон Маслов («Вампиры средней полосы») признал, что проект оказался самым сложным в его профессиональной биографии.

«122 смены, 8500 дублей, более 800 часов съёмок на земле, в воде, воздухе и даже в огне. 250 человек съемочной группы и около 1000 актеров на площадке. Ущелья, водопады, горы, масштабная декорация в Подмосковье, залы Третьяковской галереи и 15 павильонов», — рассказывают в Start.

События в сериале разворачиваются через 20 лет после финала «Последнего богатыря». 50-летний богатырь Иван (Виктор Хориняк) растит дочерей — богатырку Марью (Арина Рожкова) и начинающую колдунью Софью (Эвелина Мазурина). Именно им предстоит отправиться в прошлое — в 2017 год — ради спасения сказочного Белогорья и своего отца.

Фото: "Кинопоиск"

В проекте также задействованы Елена Яковлева («Преступление и наказание»), Владислав Ветров («Адмиралъ») и Кирилл Зайцев («Движение вверх»). Образ вождя сказочного народа чуди воплотил Виктор Сухоруков («Брат»). Кроме того, к актерскому составу присоединились Александра Урсуляк («Время первых»), Дмитрий Лысенков («Вампиры средней полосы»), Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте») и другие.

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