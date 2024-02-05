Горячую линию по вопросам возврата просроченной задолженности проведут для псковичей

17:11, 05 февраля 2024, ПАИ

Горячую линию проведёт для псковичей Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Она состоится 6 февраля с 10:00 до 12:00, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Мероприятие пройдёт в рамках информационной акции, посвящённой защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Псковичи узнают, куда можно обращаться по вопросам защиты прав и законных интересов при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Также сотрудники управления расскажут о правах граждан, имеющих просроченную задолженность, при взаимодействии с профессиональными взыскателями, а также кредитными и микрофинансовыми организациями.

Кроме того, жителям региона разъяснят изменения в законодательстве о взыскании просроченной задолженности и внесённые изменения в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», которые вступили в силу с 1 февраля этого года.

Задать вопросы можно будет по телефону (8 8112) 69-90-86.