Горячую линию по вопросам возврата просроченной задолженности проведут для псковичей
Горячую линию проведёт для псковичей Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Она состоится 6 февраля с 10:00 до 12:00, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Мероприятие пройдёт в рамках информационной акции, посвящённой защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
Псковичи узнают, куда можно обращаться по вопросам защиты прав и законных интересов при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Также сотрудники управления расскажут о правах граждан, имеющих просроченную задолженность, при взаимодействии с профессиональными взыскателями, а также кредитными и микрофинансовыми организациями.
Кроме того, жителям региона разъяснят изменения в законодательстве о взыскании просроченной задолженности и внесённые изменения в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», которые вступили в силу с 1 февраля этого года.
Задать вопросы можно будет по телефону (8 8112) 69-90-86.
Горячую линию по вопросам возврата просроченной задолженности проведут для псковичей
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