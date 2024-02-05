Более 170 млн рублей направили на соцподдержку жителей Псковской области

17:07, 05 февраля 2024, ПАИ

177 млн рублей направили в органы социальной защиты городов и районов Псковской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Деньги отправили на финансирование мер социальной поддержки труженикам тыла; ветеранам труда Псковской области; реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; сельским специалистам, проживающим в сельской местности; многодетным семьям; на детей малообеспеченным семьям; опекаемым семьям; женщинам в связи с рождением первого ребёнка.

Также деньги направили на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.

Ранее псковичам рассказали о мерах социальной поддержки граждан с инвалидностью.