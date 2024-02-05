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Происшествия

Предлагавший взятку таможеннику мужчина предстанет перед судом в Пыталово

В Пыталовском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению 63-летнего мужчины в даче взятки таможеннику. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка» со ссылкой на СУ СК по Псковской области.

В Пыталовском районе перед судом предстанет мужчина, предлагавший взятку таможеннику. Фото: ПАИ

По версии следствия, 15 декабря в вечернее время обвиняемый, проходя таможенный контроль на международном пункте пропуска в Пыталовском районе, пытался дать взятку в иностранной валюте сотруднику таможенной службы. Мужчина хотел получить разрешение на въезд на территорию РФ на управляемом им автомобиле с грузом без соответствующих разрешительных документов. Однако должностное лицо отказалось от получения взятки, водитель был задержан.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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