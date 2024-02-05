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Общество

Tele2 улучшила связь во всех регионах присутствия

Tele2 приводит результаты технического развития по итогам 2023 года. Компания установила более 6000 базовых станций по стране, улучшила голосовую связь и интернет во всех 69 регионах, а также завершила масштабный проект по обеспечению интернетом московского и петербуржского метрополитенов, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Tele2 улучшила связь во всех регионах присутствия. Фото предоставила пресс-служба Tele2

Обеспечение доступной и стабильной связи остаётся одной из главных стратегических задач Tele2. В течение 2023 года оператор беспрерывно работал над улучшением связи во всех регионах присутствия: модернизировал оборудование и устанавливал новое, проводил рефарминг (перераспределение частот), обеспечивал связью новые объекты и улучшал связь внутри крупных зданий и торговых центров. Помимо этого, компания продолжила проекты по устранению цифрового неравенства, развитию сети связи в малых населённых пунктах и точечному улучшению покрытия. Так, в рамках долгосрочной программы развития Tele2 обеспечила широкополосным доступом в интернет 254 малых населённых пунктах, где проживает от 500 до 2000 человек.

По итогам 2023 года Tele2 покрывает в регионах присутствия сетями 4G 98,11 % населения, сетями 3G – 94,5 %, а 2G – 97,84 % жителей. Трафик с января по декабрь 2023 года увеличился на 18,1 % по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году, что потребовало расширения подсистемы голосовой и пакетной коммутации.

В регионах присутствия за прошедший год Tele2 установила более 6000 базовых станций. Из них 2 829 – в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства «Ростелекома» (проект УЦН 2.0). Tele2 выступает центром компетенций: проводит радиочастотное планирование, координирует строительство и пусконаладочные работы по базовым станциям. За 2023 год Tele2 установила 727 объектов в макрорегионе «Волга», 359 – в МР «Сибирь», 368 – на «Урале», 420 – в «Черноземье», 236 – на «Байкале и Дальнем Востоке», 163 – в Северо-Западном макрорегионе, 262 – на «Юге», 263 – в макрорегионе «Центр».

В Москве и Московской области за 2023 год в эксплуатацию ввели 247 базовых станций (с учётом 31 объекта, установленного в рамках программы УЦН): 15 приходятся на indoor, 145 – на outdoor (включая 7 БС на трассе М-12) и 87 – на метрополитен. Связь Tele2 улучшилась во всех районах столицы. Из ключевых архитектурных объектов оператор обеспечил связью районные, торговые и бизнес-центры, а также крупные жилые комплексы и парковки.

В рамках процесса оптимизации операционных расходов Tele2 перенесла 37 московских базовых станций с опор инфраструктурных операторов на собственные. Это позволило добиться льготных условий размещения оборудования связи, снизить затраты компании и создать большие возможности для обеспечения связью клиентов оператора.

В ноябре 2023 года технический департамент завершил важный этап модернизации в Московском метрополитене. Для обеспечения связи в перегонах Tele2 установила 87 БС, проложила 195 километров излучающего кабеля и оснастила 14 новых столичных станций. Связь улучшилась на Большой кольцевой, Бутовской, Люблинско-Дмитровской, Солнцевской и Филевской линиях метрополитена. Также Tele2 реализовала восемь проектов по расширению сети связи в перегонах Новогиреево – Новокосино Калининской линии и на участке Выхино – Котельники Таганско-Краснопресненской линии.

Проект строительства сети также охватил метрополитен Санкт-Петербурга. В апреле Tele2 предоставила клиентам надёжную голосовую связь и скоростной мобильный интернет во всех тоннелях метрополитена Северной столицы. Санкт-Петербург стал первым в России городом, где обеспечено полное покрытие метро – мобильный интернет доступен на скорости до 100 Мбит/с. Также оператор показал лучшие результаты по скорости загрузки мобильных данных и по доли успешных интернет-соединений в населённых пунктах Ленинградской области. Тесты качества связи проводил ФГУП «Главный радиочастотный центр».

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