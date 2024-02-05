Электроэнергию временно отключат в Стругокрасненском районе

17:41, 05 февраля 2024, ПАИ

Электроэнергию временно отключат в нескольких населённых пунктах Стругокрасненского района, пишет газета «Струги».

Плановое отключение электричества будет проводиться в населённых пунктах Заполье, Музовер, Горки, Остров, Крупско, Сиковицы, Домкино, Борки, Давыдово, Задорье (без отключения в выходные дни) с 6 по 16 февраля с 9:00 до 17:00.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8 800 220 0 220.