Стихи Пушкина прозвучат в ПсковГУ на вечере, приуроченном ко дню памяти поэта
Торжественный вечер, приуроченный ко дню памяти Александра Пушкина, пройдёт в Псковском государственном университете 12 февраля в 12:00, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.
В программе вечера – исполнение стихотворений Пушкина, песен на его тексты. Также в рамках встречи пройдёт мини-лекция доцента ПсковГУ Нины Цветковой.
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