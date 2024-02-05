Стихи Пушкина прозвучат в ПсковГУ на вечере, приуроченном ко дню памяти поэта

18:31, 05 февраля 2024, ПАИ

Торжественный вечер, приуроченный ко дню памяти Александра Пушкина, пройдёт в Псковском государственном университете 12 февраля в 12:00, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

В программе вечера – исполнение стихотворений Пушкина, песен на его тексты. Также в рамках встречи пройдёт мини-лекция доцента ПсковГУ Нины Цветковой.