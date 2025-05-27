Почти 2 тысячи случаев ОРВИ зарегистрировано в Псковской области за неделю

19:16, 27 мая 2025, ПАИ

1 997 случаев ОРВИ зарегистрировано в Псковской области с 19 по 25 мая. Среди заболевших доля детей до 14 лет – 60,5 %, сообщили ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

37,6 % случаев от общего числа заболевших в регионе зафиксировано в Пскове.

Ситуация с распространением заболеваемости находится под контролем Роспотребнадзора, сообщили в ведомстве.

Отметим, на прошедшей неделе зарегистрировано 2 239 случаев.