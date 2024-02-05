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Происшествия

Имущество на несколько миллионов спасли пожарные от огня в Псковской области

За январь этого года пожары в Псковской области уничтожили 29 строений, три единицы автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 1 млн 496 тысяч рублей. При пожарах спасено 28 человек, материальные ценности на сумму 3 млн 100 тысяч рублей, 39 строений, две единицы автотранспорта, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар в деревне Кола Гдовского района. Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Всего за месяц в Псковской области зарегистрировано 144 пожара. При этом погибли четыре человека, травмы получили также четыре человека. Из числа погибших людей трое – люди пенсионного возраста, один – лицо без определённого рода деятельности.

Основными причинами пожаров стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (52 случая), правил устройства и эксплуатации печи (46), неосторожное обращение с огнём (33), поджоги (6), происшествия на транспорте (5), иные причины (2).

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