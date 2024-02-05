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Спорт

Более 500 заявок на участие в «Лыжне России» в Псковской области поступило через «Госуслуги»

Более 500 заявок на участие во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России» в Псковской области подали через портал «Госуслуги». Соревнования пройдут на базе центра «Юность» Островского района 10 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Зарегистрироваться на соревнования через «Госуслуги» можно до 8 февраля.

Напомним, что участники пройдут три дистанции – 2024 метра для детей и благотворительного забега, пять километров для юношей и десять километров для мужчин и женщин. Отметим, что, помимо призёров и победителей соревнований, в рамках особой номинации наградят семью с наибольшим количеством участников. Такая инициатива введена в рамках Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным, а также Всероссийского проекта «Всей семьёй» (#Всейсемьей).

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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