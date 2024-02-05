Автомобиль вылетел в кювет в результате ДТП в Псковском районе

19:27, 05 февраля 2024, ПАИ

Renault Logan и Hyundai Creta столкнулись на повороте на СНТ «Черняковицы» в Псковском районе, после чего один из автомобилей вылетел в кювет, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»











Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.