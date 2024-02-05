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Общество

Строительные леса возводят вокруг купола храма Сорока Мучеников Севастийских в Печорах

Реставрация храма Сорока Мучеников Севастийских продолжается в Печорах, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Строительные леса возводят вокруг купола храма Сорока Мучеников Севастийских в Печорах. Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Специалисты уже разобрали полы в самом храме. В данный момент они удаляют старую штукатурку со стен памятника архитектуры и раскрывают историческую кладку. Кроме того, реставраторы собирают леса вокруг барабана купола церкви и вывозят строительный мусор.

  • Строительные леса возводят вокруг купола храма Сорока Мучеников Севастийских в Печорах
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
  • Строительные леса возводят вокруг купола храма Сорока Мучеников Севастийских в Печорах
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
  • Строительные леса возводят вокруг купола храма Сорока Мучеников Севастийских в Печорах
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
  • Строительные леса возводят вокруг купола храма Сорока Мучеников Севастийских в Печорах
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
  • Строительные леса возводят вокруг купола храма Сорока Мучеников Севастийских в Печорах
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»

Церковь Сорока Мучеников Севастийских стала первой церковью подмонастырской слободы. По данным писцовых книг, она горела не менее трёх раз. В 1799 году на месте обветшавшего деревянного храма начали строить каменный, ныне существующий.

Благодаря археологическим раскопкам, проведённым в 2022–2023 годах, на территории храма обнаружили захоронения, которые принадлежали кладбищу первоначального деревянного храма, построенного в последней трети XVI века.

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