Строительные леса возводят вокруг купола храма Сорока Мучеников Севастийских в Печорах
Реставрация храма Сорока Мучеников Севастийских продолжается в Печорах, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Специалисты уже разобрали полы в самом храме. В данный момент они удаляют старую штукатурку со стен памятника архитектуры и раскрывают историческую кладку. Кроме того, реставраторы собирают леса вокруг барабана купола церкви и вывозят строительный мусор.
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
Церковь Сорока Мучеников Севастийских стала первой церковью подмонастырской слободы. По данным писцовых книг, она горела не менее трёх раз. В 1799 году на месте обветшавшего деревянного храма начали строить каменный, ныне существующий.
Благодаря археологическим раскопкам, проведённым в 2022–2023 годах, на территории храма обнаружили захоронения, которые принадлежали кладбищу первоначального деревянного храма, построенного в последней трети XVI века.
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Строительные леса возводят вокруг купола храма Сорока Мучеников Севастийских в Печорах
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