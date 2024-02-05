Строительные леса возводят вокруг купола храма Сорока Мучеников Севастийских в Печорах

20:25, 05 февраля 2024, ПАИ

Реставрация храма Сорока Мучеников Севастийских продолжается в Печорах, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Специалисты уже разобрали полы в самом храме. В данный момент они удаляют старую штукатурку со стен памятника архитектуры и раскрывают историческую кладку. Кроме того, реставраторы собирают леса вокруг барабана купола церкви и вывозят строительный мусор.



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»









Церковь Сорока Мучеников Севастийских стала первой церковью подмонастырской слободы. По данным писцовых книг, она горела не менее трёх раз. В 1799 году на месте обветшавшего деревянного храма начали строить каменный, ныне существующий.

Благодаря археологическим раскопкам, проведённым в 2022–2023 годах, на территории храма обнаружили захоронения, которые принадлежали кладбищу первоначального деревянного храма, построенного в последней трети XVI века.