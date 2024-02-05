Настоятель Старовознесенского храма посетил дом-интернат для престарелых и инвалидов в Стругокрасненском районе

21:52, 05 февраля 2024, ПАИ

Настоятель храма Вознесения Господня в Пскове иерей Олег Иванов посетил Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов в Стругокрасненском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии

















Отец Олег совершил чин освящения дома-интерната, а затем помазал его постояльцев освящённым елеем. Каждый проживающий в интернате также получил от батюшки небольшой гостинец.

Постояльцы и сотрудники интерната поблагодарили отца Олега за внимание, помощь и духовную поддержку.