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Общество

Родственников неизвестного мужчины из Карелии ищут в Псковской области

Родственников неизвестного мужчины, найденного в Прионежском районе Республики Карелия, ищут в Псковской области, сообщает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Родственников неизвестного мужчины из Карелии ищут в Псковской области. Фото: региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт»

С 4 февраля он находится в медучреждении в Петрозаводске.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы тёмно-русые с сединой, глаза карие. Одет в серую куртку, серую кофту, чёрные джинсы и чёрные ботинки. С собой имеет зелёную дорожную сумку.

Любую информацию просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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