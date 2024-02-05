Родственников неизвестного мужчины из Карелии ищут в Псковской области

22:54, 05 февраля 2024, ПАИ

Родственников неизвестного мужчины, найденного в Прионежском районе Республики Карелия, ищут в Псковской области, сообщает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

С 4 февраля он находится в медучреждении в Петрозаводске.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы тёмно-русые с сединой, глаза карие. Одет в серую куртку, серую кофту, чёрные джинсы и чёрные ботинки. С собой имеет зелёную дорожную сумку.

Любую информацию просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.