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Общество

Международный день безопасного интернета отмечается сегодня

Ежегодно в феврале во многих странах отмечается Международный день безопасного интернета – во второй день второй недели второго месяца года. Он проходит под девизом «Вместе за лучший интернет», сообщает calend.ru.

Как любое явление он несёт с собой массу последствий как положительных, так и отрицательных. Признавая колоссальную роль интернета в развитии человечества, инициаторы относительно молодого праздника постарались обратить внимание общественности как раз на те стороны и особенности всемирной паутины, которые играют негативную роль в жизни человека.

Активисты и организаторы мероприятий, посвящённых празднику, стремятся разъяснять особенности работы человека в этой мировой информационной сети. Они обращают внимание на то, что интернет, будучи своего рода банком и ретранслятором информации, необходимо уметь грамотно использовать, черпая в нём искомое, отфильтровывая ненужное и ограждая себя и своих близких от откровенного мусора, фальши, асоциальной и аморальной составляющей отдельных страниц.

Учреждение праздника состоялось в 2004 году. Спустя 20 лет после учреждения праздника его отмечают более чем в 150 странах мира. Россия стала неизменным участником этих мероприятий с 2007 года.

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