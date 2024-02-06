День отказа от мобильного телефона отмечается 6 февраля

08:39, 06 февраля 2024, ПАИ

День отказа от мобильного телефона отмечается 6 февраля, сообщает calend.ru.

Инициаторы даты, а также их сторонники, предлагают всем людям задуматься о том, что им даёт мобильная связь и чего она их лишает, какую пользу она приносит обществу и какой вред может наносить здоровью человека, если не физическому, так психическому. Считается, что идея проведения акции «Дни без мобильного телефона» принадлежит французскому журналисту и литератору Филу Марсо, который озвучил свою идею в 2001 году.

Казалось бы, что же может нести негативного мобильная связь и как она может вредить человеку? Организаторы мероприятий, посвящённых дням без мобильного телефона, приводят следующие аргументы:

• Мобильный телефон, предоставив человеку возможность всегда быть на связи, лишил человека и возможности побыть в тишине и помолчать. Обилие входящих звонков, среди которых значительную часть составляют рекламные звонки или спам, начинают раздражать человека, выводить его из психологического равновесия, вызывать негативную реакцию. В результате порой мобильный телефон превращается в своего рода раздражитель.

• Воздействие электромагнитных полей и излучения от мобильного телефона на здоровье человека продолжает оставаться открытой темой, в которой часть учёных сходится во мнении о том, что длительное использование мобильной связи может нанести здоровью человека серьёзный вред, привести к тяжёлым заболеваниям (болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, онкологические заболевания, вред репродуктивной функции, неврозы).

• Лёгкость и доступность общения по мобильному телефону и через социальные сети лишает человека возможности живого общения, в котором значительная часть информации передаётся невербальными способами.

• Мобильные телефоны вызывают зависимость у значительного числа их пользователей. В первую очередь это касается подростков. Возможность использовать смартфон для игр, а также привязанность к общению в социальных сетях превратили его в подобие планшета и игровой приставки, а склонность подростков к разного рода зависимостям (точнее, слабая психологическая устойчивость) привели к тому, что в 2008 году в психологии появился термин «номофобия» – страх оказаться без доступа к мобильному телефону – от английского no-mobile-phone phobia.

• Отсутствие доступа к мобильному телефону по той или иной причине (забыли дома или на работе, потеряли, не имеете возможности зарядить аккумулятор) для многих современных людей становится стрессовым фактором, вызывает дискомфорт и нервное напряжение.

• Мобильный телефон может стать фактором, препятствующим преодолению ряда личностных коммуникативных проблем, так как предоставляет такому человеку более простой способ общения.