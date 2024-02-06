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Общество

С 1 марта начнёт действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов

Средства обхода блокировок в РФ запрещены, с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию таких сервисов, пишет ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», - отметили в ведомстве.

С 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют подобные средства.

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