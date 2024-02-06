В Псковской области вырос спрос на новых работников

08:54, 06 февраля 2024, ПАИ

В Псковской области за последний месяц количество новых предложений о работе выросло на 7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает hh.ru.

По итогам за последние 30 дней местный бизнес разместил почти 3 тыс. новых вакансий, это на 7% больше, чем в начале 2023 года. Больше всего вырос спрос и, как следствие, число новых вакансий для специалистов в сфере поиска и подбора персонала – кадровиков и HR-специалистов (+94% новых рабочих мест), а также в области закупок (+93%). Взлетел спрос на работников сельского хозяйства (+80%) и юристов (+80%). Увеличился спрос и на персонал в сфере обслуживания – официантов, нянь, сиделок, кухонных рабочих (+58%).

Но есть и сферы, где, наоборот, наблюдается сокращение потребности в новых работниках: на 18% упала потребность у бизнеса в IT-специалистах, на 20% – в специалистах в сфере инвестиций.

Востребованность со стороны многих компаний и кадровый дефицит толкают работодателей на повышение зарплат в вакансиях. Так, медианная предлагаемая зарплата в регионе сейчас доходит до 44 370 руб. По сравнению с началом 2023 года доход вырос на 8220 руб. По сравнению с другими регионами страны зарплаты в Псковской области ниже среднероссийских на 12 500 рублей, московских – на 34 180. Таким образом, местные работодатели оказались не самыми щедрыми по сравнению с другими в СЗФО – регион на 10-м месте по СЗФО по уровню средних зарплат.