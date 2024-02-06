Новый асфальт положат на территории Куньинской школы весной
Новый асфальт появится весной 2024 года на территории Куньинской школы Куньинского района, пишет газета «Пламя».
На данный момент вопрос ремонта асфальтобетонного покрытия на территории школы обсуждается в администрации муниципалитета.
Старому асфальту уже больше 15 лет и после многочисленных работ по ремонту и замене инженерных коммуникаций он пришёл в негодность. «Латать дыры заплатками – портить внешний вид самой большой школы нашего района», – отмечает издание.
Уже проведены необходимые замеры и сформирована схема ремонта. Если позволят погодные условия, то ремонт проведут до середины мая.
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