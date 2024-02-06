Новый асфальт положат на территории Куньинской школы весной

09:45, 06 февраля 2024, ПАИ

Новый асфальт появится весной 2024 года на территории Куньинской школы Куньинского района, пишет газета «Пламя».

На данный момент вопрос ремонта асфальтобетонного покрытия на территории школы обсуждается в администрации муниципалитета.

Старому асфальту уже больше 15 лет и после многочисленных работ по ремонту и замене инженерных коммуникаций он пришёл в негодность. «Латать дыры заплатками – портить внешний вид самой большой школы нашего района», – отмечает издание.

Уже проведены необходимые замеры и сформирована схема ремонта. Если позволят погодные условия, то ремонт проведут до середины мая.