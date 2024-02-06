Электроэнергию временно отключат в ряде населенных пунктов Великолукского района

09:47, 06 февраля 2024, ПАИ

В Великолукском районе планируются отключения электроэнергии с 6 по 9 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великолукского района.

Плановое отключение электричества будет проводиться в населённых пунктах с 9:00 до 17:00 6 февраля Корняки, Кучино, с 13:00 до 17:00 – в деревнях Беседино, Демидово, Зимари. ф

7 февраля с 09:00 до 17:00 отключение электроэнергии запланировано в деревнях Анисимово и Теренино, а 8 февраля с 09:00 до 17:00 в деревнях Русаново, Кислово, Степаньково, Дубровка, Крутовраг, Мякотино, Калитино, Волчки, Ильино, Гвоздово, а также садоводствах С. О. Чайка-1, С. О. Мшенец-2, С. О.Приозерное, С. О.Юбилейное. Чайка-2, СНТ Прибой, СНТ Медик-2.

9 февраля отключения с 09:00 до 16:00 в деревнях Куракино, Болотово, Лычево, Гречухино, Каменка, Астратово, Волково.

Ранее сообщалось, что отключения запалнированы в Стругокрасненском районе.