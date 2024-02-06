«Я, ты, он, она, вместе – целая страна»: псковские випы рассказали о своём генеалогическом древе

14:48, 06 февраля 2024, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о своих корнях, семейных историях и архивах, а также поделились способами поиска информации о родственниках.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко:

– Свои корни я знаю глубоко, мне это интересно. При любой возможности расспрашиваю родственников об этом. К тому же мой двоюродный дед составлял генеалогическое древо, поэтому я знаю всех своих бабушек, прабабушек и прапрабабушек, дедушек, прадедушек и прапрадедушек. У мамы отдельно собраны фотографии всех дедушек и бабушек по одной и другой линии, все-все старинные фотографии стоят, про всех знаем, кем они были и какие заслуги имеют.

У нас военно-врачебная семья. Мой папа офицер-полковник, дед тоже офицер, второй дед воевал. У нас дома есть историческая книга по Великой Отечественной войне, туда внесены мой дед и прадед, отец моего деда. Мама моего папы – врач-педиатр и я врач-педиатр, а моя мама тоже врач, но она детский оториноларинголог, но первоначально это детское направление, педиатрия. А я конкретно педиатр, как моя бабушка со стороны папы.

Дед-моряк тоже много интересного сделал, Совет ветеранов возглавлял. А бабушка по маме не врач, но её бабушка была медиком по линии народной медицины.

Исполняющий обязанности начальника Псковской таможни Максим Жигалкин:

– Я знаю историю бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. Мне повезло, что с бабушками и дедушками и по папиной, и по маминой линии удалось пообщаться. Даже с прабабушкой пообщался, она была долгожителем, дожила до 95 лет. В каждой семье, наверное, есть семейные альбомы со старыми фотографиями, и наша семья не исключение. У нас много фотографий прабабушки, прадедушки.

Я из простой рабочей семьи. В 1930-х годах мой прадедушка был командиром лётной эскадрильи, майором, это знаковая фигура, я думаю. Дедушка по папиной линии, папин отец, немалую толику своего времени отдал службе в КГБ, а по маминой линии и бабушка, и дедушка – обычные рабочие.

Я сам родился в Калуге. Всем этот город известен как колыбель космонавтики, потому что Циолковский творил в нашем городе, создавая проекты ракет. Папа у меня калужанин, мама родом из Орловской области, на стыке Орловской и Курской областей. Папины родители из Курской области. Дальше по древу по папиной линии род начинался в Польше.

А если исходить из передвижений по службе, то начинал я в Калуге, в Калужской таможне, потом перебрался в Брянск и сейчас вот уже два года служу в Псковской области.

Заместитель начальника Псковской таможни Екатерина Андреева:

– У меня родители из Центральной России: папа из Ивановской области, мама из Костромской. Я дочь военного, родилась в Ленинграде, с Кольского полуострова родители приехали в Псков, где и остались жить.

Если говорить о предках, то в основном все были обычными крестьянами, рабочий класс. Единственное – у меня дедушка Кривулькин Иван Фёдорович прошёл всю войну пешком – пять государств. Он был стрелком-автоматчиком и встретил Победу в Венгрии. После окончания войны получил высшее образование, стал председателем колхоза и опекал всех детей и жён, которые остались без мужей, братьев, отцов. В колхозе они жили одной большой семьёй. Каждый год, когда проходит «Бессмертный полк», мой сын гордо несёт портрет моего деда. У нас есть семейный альбом, хранительница – моя мама. Она всё нам и рассказала. Спасибо ей за это!

Начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов:

– Я варяг: родился в Иваново, переехал во Владимир, там службу начинал, потом Ханты-Мансийский автономный округ, Москва и сейчас Псков. Мои родители в Иваново живут, семья – в Москве. Историю знаю до бабушек, дедушек, но они не живы уже. Оба деда воевали, один без ноги вернулся, все награждены, один офицером даже был. После войны работали. Один, который без ноги, сапожником был, другой – на заводе мастером. Всё как у всех, жили, рожали детей.

После войны все были трудоголиками. Приедешь к бабушке на огород и думаешь: как она это поле сама перекопала? Мы предлагали плуг притащить, а дедушка с бабушкой отказывались, говорили, что земля любит ручной труд. Сейчас, думаю, даже я такую площадь не вскопаю. С родственниками поддерживаю связь, они раскиданы по всей стране: один брат в Мурманске, сестра в Москве, другой брат в Волгодонске, третий – в Иваново. Родная сестра недавно из Бейрута вернулась, четыре года по контракту работала.

Врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова:

– У меня в этом отношении пробел. Корни известны, но до уровня прабабушек, прадедушек. Мыслей было много по поводу того, чтобы копнуть поглубже, прибегнуть к помощи архива. Пока не было возможности этого сделать, но желание есть.

Сейчас известна стандартная информация: дедушки больше по военной линии двигались, один был полковником сапёрных войск. Я думаю, если поглубже копнуть, то будет интересная информация, а так общая, семейная. Бабушка занималась лёгкой атлетикой, у меня была стопка грамот и у неё. Там ещё оформление, где Ленин нарисован. До сих пор всё это хранится в семейном архиве.

Председатель Федерации лыжных гонок Псковской области Владлен Небейголова:

– По материнской линии предки были крестьянами, работали на земле, жили в Островском районе, где я сейчас живу. По отцовской линии интересная история. Сейчас появился портал «Память народа», там можно посмотреть, где предки воевали, какие награды получили. Я окунулся туда несколько лет назад и выяснил историю прадеда, который жил в Мурманской области и работал на руднике «Апатиты» в Кировске. Благодаря этому порталу удалось выяснить такую деталь его биографии: он из белорусского села, в 1920-30-е годы уехал на север. В 1920-е годы этот рудник только появлялся, а сейчас превратился в огромное предприятие. Когда началась война, прадед там и воевал, получил награды. Этим летом, когда я был в туристическом походе в Хибинах, ходил по Кировску. Город стал чем-то личным для меня, потому что там трудился мой прадед. Всем рекомендую поинтересоваться прошлым своих предков на этом портале, много чего узнаете.

Проректор ПсковГУ по работе с молодёжью Светлана Воднева:

– С уверенностью могу сказать, что свои корни я знаю хорошо. Это благодаря моей дочери, она несколько лет занимается этой темой, сидит в архивах, исследует историю семьи и даже написала две книги. Они изданы в типографии нашего университета. Книги оформлены в виде рассказов, причём эти рассказы основаны на документах, которые ей удалось разыскать в архивах.

Ещё она внесла некоторые документы, которые касаются подвигов наших родных, на сайты «Бессмертный полк» и «Подвиг народа». Причём речь идёт не только о ближних родственниках (бабушках, дедушках), но и о двоюродных, троюродных. Я, например, узнала, что по линии отца все мои родственники местные, псковские. Раньше у нас в Островском районе было более 150 крестьян, в собственности – большие наделы земли, большое хозяйство, много детей. Мы даже нашли по документам, где именно был дом, деревни, земля.

А из рассказов своих бабушек и дедушек я помню, что все деды по линии отца были директорами колхозов, совхозов, поднимали сложные районы Псковской области. Я горжусь тем, что у меня такие предки.

Ответственный секретарь приёмной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарёв:

– У нас большая семья. Мой отец, например, четвёртый ребёнок в семье, мама – третий. Мы постоянно поддерживаем связь со всеми семьями, я знаю своих троюродных, четвероюродных родственников, даже знаю свою восьмиюродную сестру.

Часто бывают встречи с родными, которые рассказывают о том, кто откуда. Бабушка у меня великий человек, её уже нет в живых, она узник концлагеря во время фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны. Ей многое пришлось пережить, потому что она была старшей среди четырёх сестёр. Когда она рассказывала, было тяжело, но интересно слушать. Это история и память нашей семьи.

Места, где выросли бабушки и дедушки, до сих пор в памяти. Бывает, проезжаешь мимо и, хотя они уже не являются собственностью нашей семьи, останавливаешься, прогуливаешься, где ты когда-то в пять-шесть лет бегал, собирал яблоки и груши. Это всё очень памятно.

Дедушек я не помню, когда я родился, им было уже лет по 70. Я знаю истории прабабушек и прадедушек, которые участвовали в войне в Манчжурии. У меня есть семейное древо, которое я иногда обновляю, добавляя всё новые и новые связи.

Наставник проектов «Марафон «Математический беспредел» и «Фестиваль математики Games & magic» Оксана Мартынюк:

– Я знаю своих родственников, но не так далеко, как хотелось бы. У меня оба деда воевали, одного из них я не застала. Они пережили войну, вернулись и достаточно долго жили в мирное время, но видела и лично разговаривала я только с одним. Я знала, что мой дед воевал от июня 1941 до мая 1945 года. Когда возник сайт «Подвиг народа», было очень трогательно видеть наградные документы и читать сухие сводки. А если говорить о родословной, то я не местная, у меня мама из Сибири, отец с Украины. Родственники там и там соответственно.